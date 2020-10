A Polícia Militar registrou mais 3 homicídio da tarde desta segunda-feira (5) até o início da manhã desta terça-feira (6). Um deles aconteceu na cidade de Serra do Mel e os outros dois na zona rural de Mossoró.

No início da tarde de ontem, o comerciante Paulo André Costa de Almeida, de 40 anos, foi surpreendido e morto a tiros dentro do seu comércio, no município de Serra do Mel.

Após o crime, os suspeitos fugiram levando o carro da vítima e a carteira com todos os documentos. O crime será tratado inicialmente como latrocínio, segundo o delegado Leonardo Germano, da Delegacia de Homicídios de Mossoró.

O carro foi encontrado numa estrada carroçável na região de Passagem de Pedras na zona rural de Mossoró.

Segundo informações da polícia, os criminosos anunciaram que iriam levar um filho da vítima e ele teria se oferecido para ser levado no lugar do adolescente. André ainda entrou no carro e fez a manobra do veículo, dentro do muro do estabelecimento.

A vítima recebeu várias coronhadas de arma de fogo na cabeça e já fora do veículo foi assassinado com vários tiros de pistola 380.

Já no início da noite de ontem (5) o corpo da cabeleireira Maria Divani de Souza, de 45 anos, foi encontrado dentro do quarto da sua residência, no Assentamento Maracanaú, na zona rural de Mossoró.

A vítima apresentava cortes e perfurações, nas costas e em regiões letais como pescoço e rosto. O crime pode ter ocorrido na tarde de sábado (3), mas o corpo, já no início do estado de decomposição, só foi encontrado na noite de ontem.

Segundo informações, a cabeleireira teria sido vista em público na tarde do sábado. Seus familiares tentaram conversar com ela através dos grupos de Whatsapp, mas como ela não respondeu e nem visualizou as mensagens, eles foram a sua procura e a encontraram morta ao lado da cama dentro do quarto da residência, onde morava sozinha.

A polícia militar, foi acionada e quando chegou ao local, estranhou as condições do estado do corpo e acionou a Delegacia de Plantão e o Itep.

Segundo informações de familiares a vítima trabalhava em casa, no Assentamento, como cabeleireira, e duas vezes por semana fazia faxina em uma residência, em Mossoró.

A equipe da Delegacia de Plantão ouviu familiares da cabeleireira que apontou um possível suspeito para o crime.

Já sobre o jovem encontrado morto na manhã desta terça-feira (6) ainda se tem pouca informação.

Ele foi identificado apenas como “Kaio”. O corpo dele tinha sinais de tiros e estava abandonado às margens de uma estrada carroçável, entre a Vila Central e o assentamento Paulo Freire, na Maísa.

Os corpos das três vítimas foram removidos para a sede do Itep em Mossoró e os crimes serão investigados pela delegacia de homicídios.