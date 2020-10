Voltalia abre inscrições do 1º Edital de Projetos Comunitários na Serra do Mel. Inscrições vão até 19 de outubro e a seleção tem o objetivo apoiar projetos sociais, ambientais, esportivos e culturais localizados no município; A companhia esclarece que não serão aceitas propostas com fins político-partidários e religiosos. Os projetos devem contribuir para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU; Veja quem pode participar.

A Voltalia, multinacional produtora independente de energias renováveis e prestadora de serviços, está com inscrições abertas para o 1º Edital de Projetos Comunitários.

O Edital tem como objetivo apoiar os projetos sociais, ambientais, esportivos e culturais localizados no município de Serra do Mel, no Rio Grande do Norte.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de outubro e os selecionados para receber o patrocínio serão comunicados pela empresa até o dia 20 de novembro.

Para Robert Klein, CEO da Voltalia Brasil, a iniciativa integra um conjunto de investimentos socioambientais que a Voltalia tem realizado na região nos últimos anos, através de projetos como: Operação Sorriso, APISMEL, Lixo Zero, Casa do Ancião, Segurança Hídrica, Ações emergenciais de Combate ao Coronavírus, entre outros.

“Sabemos que a Serra do Mel é uma região com grande potencial de realizações em diversas áreas e abrir esse edital significar abrir mais possibilidades para colaborar no desenvolvimento da região e, com isso, reforçar nossa missão de melhorar o ambiente global, promovendo o desenvolvimento local.

A companhia esclarece que não serão aceitas propostas com fins político-partidários e religiosos. Os projetos devem contribuir para o atingimento dos ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (veja AQUI), uma vez que as iniciativas da Voltalia estão alinhadas ao plano estratégico de sustentabilidade da empresa e integram 5 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Combate à Pobreza; Segurança Hídrica; Educação, Cultura e Cidadania, Sustentabilidade Local e Saúde e Bem Estar.

Podem participar da seleção: eventos característicos da cultura local; atividades musicais, teatrais, exposições, eventos esportivos (exemplo: campeonatos de futebol, maratonas); projetos de apoio às ações de alfabetização de jovens e adultos; projetos de ações de educação ambiental; mutirões de limpeza de áreas; projetos de reforço às ações das associações comunitárias, dentre outros.

Interessados em participar do edital devem entrar em contato com o whatsapp (84) 98116-6547 e solicitar o edital. No documento, será possível encontrar todas as informações sobre como participar.