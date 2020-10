Delegado quer saber se adolescente agiu só para matar o pai em Martins

Após apreender o menor que matou o pai, no sítio Nogueira, zona rural de Martins, o delegado Aroldo Chaves, da 8ª Delegacia Regional de Alexandria, que responde pela Delegacia do município serrano, vai dar prosseguimentos às investigações para saber se o adolescente cometeu o crime sozinho ou se contou com a ajuda de alguém.

O crime aconteceu na tarde do domingo (4). Edimar Leite, de 54 anos, foi morto a golpes de foice, enquanto dormia em uma rede, na sala se sua residência. A arma, possivelmente utilizada, foi apreendida no local.

O adolescente e outro suspeito haviam sido apreendidos na sexta-feira (2) e conduzidos a delegacia de Caraúbas, transitante uma motocicleta com queixa de rouba.

A dívida que fez com que o menor matasse o pai, teria sido contraída, de acordo com investigações da polícia civil, para pagamento da fiança dessa outra pessoas que estava com ele no momento a prisão pelo GTO de Caraúbas.

O adolescente foi apreendido e, após a lavratura do auto de apreensão em flagrante, foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator (CIAD) de Mossoró.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.