Advogado do RN cai em golpe aplicado em site falso de leilão virtual

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte alerta a população potiguar sobre golpe do leilão virtual que está sendo aplicado por meio do site: “leilaooficialriograndedonorte.org”, que possui domínio estrangeiro, encontrado inclusive por meio de plataforma de busca.

O desfalque já está ganhando visibilidade da população, pois vem ocorrendo em vários estados brasileiros e em outros países do mundo.

Em um dos casos que chegou ao conhecimento da Polícia Civil do RN, um advogado de 38 anos, residente em Natal, teria arrematado um veículo, em um falso leilão, e transferido o valor para uma conta corrente relacionada a uma agência bancária no Estado de São Paulo.

O golpe foi praticado no dia 08 de setembro deste ano. Logo após o crime, o homem procurou a Polícia Civil, que verificou se tratar de um site falso.

De acordo com as investigações, durante o leilão, a vítima garantiu o termo de arrematação de um veículo modelo Hilux SW4 2019, pagando o valor de R$ 112 mil (cento e doze mil reais), inclusive, com valor abaixo de mercado.

Como a conta utilizada no golpe não foi aberta no RN, a atribuição do caso foi transferida para o Estado de São Paulo. A Polícia Civil do RN será responsável somente pelo Boletim de Ocorrência (BO) e pelas oitivas, após, os dados serão encaminhados.

Segundo o delegado Marcuse Cabral, titular da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD), é importante alertar a população sobre a prática do golpe porque, mesmo com a identificação do(s) autor(es), existe uma dificuldade em reaver o dinheiro transferido, que geralmente consiste em quantias de elevado valor, gerando considerável prejuízo às vítimas.

“Até o momento, chegaram ao conhecimento desta Especializada 10 casos registrados, sendo que oito deles já contam com documentação remetida ao local onde os crimes serão apurados.”

Em caso de a pessoa ser vítima do golpe ou identificar que se trata de um site fraudulento, deverá denunciar nos mecanismos de busca e é recomendável que se faça um boletim de ocorrência para conhecimento da Polícia Civil, sendo possível ser realizado o registro por meio da Delegacia Virtual, no site da instituição: www.policiacivil.rn.gov.br.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181.