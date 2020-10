Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 100 milhões nesta quarta-feira, 7

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA, pelo app Loterias CAIXA e pelo internet banking do banco; Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá no primeiro mês R$ 115.900,00.