Agosto e setembro foram os meses com maior testagem para Covid-19 no RN

O Laboratório Central do Rio Grande do Norte (Lacen), vinculado à Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), realizou até o momento 47.992 exames por RT-PCR – considerado padrão-ouro para diagnóstico da Covid-19 - em pouco mais de 6 meses.

A média mensal é de aproximada de 8 mil exames por essa metodologia. Destes, 35,4% foram positivos e 64,3% negativos. Agosto e setembro foram os meses com maior testagem com 11.476 e 9.852 exames liberados, respectivamente.

Os dados foram apresentados por Derley Galvão, diretor administrativo do Lacen, nesta quarta-feira (07). Desde o início do mês de outubro, a média diária de recebimento de amostras pelo laboratório é de 345, mas a unidade possui capacidade para realizar até mil amostras por dia.

“Estamos conseguindo liberar os resultados do RT-PCR no mesmo dia ou em até 24 horas, o que mostra o planejamento e preparo da equipe. O Governo do Estado investiu cerca de 2 milhões de reais em equipamentos e estamos conseguindo realizar os exames de forma regionalizada também”.

Para a sorologia por quimioluminescência, a Rede Laboratorial de Saúde Pública, que compreende o Lacen e os Laboratórios Regionais de Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros, analisou, até o momento, 16.498 amostras.

De acordo com Derley, este exame é mais sensível e específico e consegue diferenciar de forma mais efetiva as imunoglobulinas IGg e IGM, que indicam se a pessoa teve contato mais tardio ou mais recente com o vírus.

NÚMEROS

De acordo com o boletim epidemiológico da Sesap, nesta quarta-feira (07), foram 71.898 casos confirmados para Covid-19, 39.508 suspeitos e 152.109 descartados.

Até o momento foram confirmados 2.412 óbitos, com 6 novos óbitos registrados do boletim de ontem para hoje, sendo 1 óbito nas últimas 24h e um total de 316 óbitos em investigação.

A taxa de ocupação de leitos está em 38%. Até o final da manhã desta quarta (7), existem 209 pessoas internadas em leitos críticos e clínicos em unidades de saúde públicas e privadas do estado.

Por região de saúde, a ocupação de leitos está em 32% na região Metropolitana, 55% no Oeste, 60% no Alto Oeste, 40% na região do Seridó, Mato Grande com 50% e Trairi/Potengi e Agreste estão sem pacientes internados em leitos de UTI.

O índice R(t) – que determina o potencial de propagação do vírus – está em 1,01 para o RN como um todo. Os índices por região: Mato Grande (0,90), Trairi/Potengi (0,82), Região Metropolitana (1,01), Vale do Açu (0,78), Seridó (0,97) e Oeste (0,85), Agreste (0,76) e Alto Oeste (0,99). Os dados são do Laboratório de Inovação Tecnológica (LAIS) da UFRN.

“A Região Metropolitana com índice acima de 1 é uma situação de alerta. Estamos acompanhando e vigilantes. O RN está num patamar que ainda não é o satisfatório, com algumas oscilações e uma média diária de 200 casos por dia. Precisamos manter o distanciamento, as medidas de biossegurança e a proteção dos vulneráveis”, disse o secretário de saúde, Cipriano Maia.