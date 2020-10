47 empreendimentos são beneficiados por liberação de crédito pela AGN

O Governo do Estado liberou crédito para 47 empreendimentos nos municípios de Mossoró, Apodi, Areia Branca, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos e Tibau.

A ação operada pela Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN) beneficia negócios nas áreas de comércio, turismo e serviços, gerando mais empregos e renda para o Oeste Potiguar. Os contratos somados representam um investimento de R$ 266,3 mil.

A assinatura dos documentos e a entrega simbólica dos cheques de microcréditos aos empreendedores foram feitas na tarde desta quarta-feira (7) com a presença da governadora Fátima Bezerra, em solenidade na Associação Comercial e Industrial de Mossoró (Acim).

"Nós estamos aqui fazendo o nosso dever. A pandemia provocou uma dificuldade para os negócios. Foi nesse contexto que o Governo tomou a decisão de colocar a AGN para trabalhar em prol de quem precisa. Demos carência, ampliamos o acesso ao crédito e os setores atendidos. Isso tudo para fazer o dinheiro circular nas cidades, fomentando a economia local", afirmou a governadora Fátima Bezerra.

Desde o início de 2019, o Governo atendeu com microcrédito, por meio da AGN, 1.170 empreendedores das seis cidades citadas com recursos que chegam a R$ 3,9 milhões.

No estado inteiro o montante de microcrédito concedido no mesmo período ultrapassa os R$ 40 milhões, incluindo as linhas de crédito especiais durante a pandemia.

Apenas entre a segunda quinzena de março e a primeira semana de outubro, a AGN garantiu crédito a mais de 3,5 mil empresas e empreendedores formais e informais, totalizando R$ 16,6 milhões investidos.

O Governo ainda concedeu carência de 90 dias para o pagamento das parcelas, ampliando o prazo para até seis meses para o setor do turismo.

PARCERIA

A associação, presidida por Vilmar Pereira, atua como correspondente da AGN em Mossoró há cerca de um ano, após convênio firmado com o Governo.

"Estávamos muito preocupados com Mossoró e região, por que estávamos sem parceiros e isso prejudicava os empreendedores. A Acim, por meio do presidente, se colocou à disposição e instalamos um posto fixo", explicou a diretora-presidente da AGN, Márcia Maia.

Além de fazer a renda girar na própria região, o microcrédito da AGN tem diferencial de conceder 100% de desconto nos juros para quem paga o financiamento em dia.

"O Governo encaminhou para a Assembleia Legislativa a nova lei geral da micro e pequena empresa, trazendo benefícios para todos, com uma legislação entre as mais modernas do país. É uma história que vai mudar para todos", relembrou o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado.

Acompanharam a entrega dos microcréditos os secretários-adjuntos Socorro Batista (Gabinete Civil) e Silvio Torquato (Desenvolvimento Econômico).