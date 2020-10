Paulista é morto a tiros na BR-304, em frente a rodoviária de Mossoró

Um homem natural do município de São José dos Campos, no município de São Paulo, foi morto a tiros por volta das 11h50 desta quinta-feira, na BR-304, em frente ao terminal rodoviário de Mossoró.

De acordo com informações da Polícia Militar, João Araújo Firmino, de 28 anos, saiu do bairro Ouro Negro correndo e atravessou a pista, tentando escapar de dois suspeitos que estavam perseguindo ele a pé.

Ainda de acordo com informações da PM, testemunhas relataram que os suspeitos já estavam atirando durante a perseguição. A vítima foi alcançada e caiu morta dentro da vala que divide as duas vias da BR.

De acordo com o perito Bene Lemuel, do Instituto Técnico Científico de Perícia, a princípio, foram identificadas três perfurações no corpo da vítima, mas quantidade precisa de disparos só poderá ser definida após o exame de necropsia, na sede do órgão.

O Delegado Leonardo Germano informou que não há informações sobre a motivação do crime e nem se a vítima residia na região do Ouro Negro. “Não conheço o histórico da vítima. A gente fez uma consulta preliminar aqui e nada encontramos com relação a ela. A gente vai ter que aguardar a família para poder, em declaração, obter essas informações.

O crime será investigado pela delegacia especializada em homicídio de Mossoró.