Primeira parcela do 13º dos servidores do RN será paga neste sábado, 10

Depois de quatro anos sem o servidor potiguar receber o adiantamento da primeira parcela do décimo terceiro salário, neste sábado (10), o Governo do Rio Grande do Norte paga 40% desse valor com a garantia de quitação dos 60% restantes até dezembro.

De acordo com o governo, recebe amanhã todo o funcionalismo estadual, entre ativos, inativos e pensionistas.

“São mais de R$ 178 milhões injetados na economia potiguar em um período de necessidade de recuperação financeira após os efeitos provocados pela pandemia, além do compromisso do Governo em pagar os salários de sua gestão em dia”, comentou o titular da secretaria de Planejamento e Finanças, Aldemir Freire.

Além da garantia dos 60% até o fim do ano, o secretário também assegurou o pagamento em dia dos salários dos meses restantes deste ano e ainda a apresentação de um planejamento à governadora Fátima Bezerra, no início de 2021, para quitar as duas folhas (dezembro e décimo de 2018) deixadas pela última gestão.