Cearense e um adolescente de 15 anos são executados em Mossoró-RN

Outras duas pessoas ficaram baleadas; Um está internado em estado muito grave e uma jovem que estava com um bebê amamentando teria sido atingida de raspão; outro adolescente que estava na casa conseguiu se esconder no quintal no momento do ataque

Um cearenese e outro mossoroense foram executados a tiros na noite deste sábado, 11, na região do Planalto 13 de Maio, em Mossoró-RN. Haviam outras 4 pessoas na casa, sendo que uma jovem com um bebê no colo que foram poupados pelos assassinos.

Aparentemente, o alvo dos assassinos eram Marcos Antônio de Oliveira Lima Filho, de 23 anos, que é natural da cidade de Russas no Estado do Ceará, e o adolescente Luis Antônio da Silva Costa, de 15 anos, que é de Mossoró. A maioria dos tiros foram concentrados nos dois.

O ataque aconteceu na rua Chico Pereira, na região do Planalto 13 de Maio conhecida como Alameda dos Cajueiros. Na mesma residência, também estava um paraibano, Luan Rodrigues Pontes, de 29 anos, natural da cidade de Araruna. Ele é gesseiro.

Luan Rodrigues sofreu três tiros e está internado em estado muito grave no Hospital Regional Tarcísio Maia. O cearense Marcos Antônio estava em Mossoró para trabalhar junto com Luan Rodrigues. Havia chegado à cidade havia cerca de 30 dias.

A jovem que estava com o bebê recém-nascido, segundo relata o blog O Câmera, também teria sido atingida, mas que com menor gravidade. Ela também foi levada ao Hospital Regional Tarcísio Maia pela equipe do SAMU e já teria recebido alta.

Ainda na mesma residência havia outro adolescente, irmão de Marcos Antônio, que narrou aos policiais que estava nos fundos da casa colocando roupas no varal quando os quatro homens fortemente armados invadiram a casa. Ele se escondeu até a saída dos assassinos.

Na manhã deste domingo, 12, o MH esteve no local. Alguns moradores, de forma reservada, assustados, contaram que as vítimas do ataque demonstravam serem pessoas normais. Não havia movimentação suspeita. Trabalhavam. Haviam crianças e adolescentes na casa. "Foram muitos tiros!", diz.

O delegado Luiz Antônio, do Plantão da Polícia Civil, acredita que os assassinos tinham o cearense Marcos Antônio como alvo e que o adolescente Luiz Antônio foi executado também porque estava perto. Os assassinos levaram o veículo das vítimas.

Entre as armas usada no ataque, deixou 2 baleados e 2 mortos, pelo menos uma é calibre 380. Haviam capsulas no local. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Mossoró, que agora tem a frente o delegado Waltair Camilo.