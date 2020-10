Família ainda sem qualquer informação sobre Phelipe Eduardo em Mossoró

A família de Phelipe Eduardo Oliveira Jesus, de 24 anos, está desesperada. Nesta terça-feira, 13, completa 5 dias que ele foi raptado de casa, no bairro Aeroporto I, em Mossoró-RN, e até o presente momento não se tem qualquer informação de onde ele esteja.

Phelipe Eduardo estava dormindo na casa da avó, onde mora há muitos anos, quando desconhecidos teriam arrombado a porta da cozinha e o levado, deixando para trás o calção, celular e sandálias, o que indica que ele foi levado à força, quase sem roupas.

O tio de Phelipe Eduardo, o empresário José Hubener Martins de Oliveira Junior, gravou um vídeo muito abalado pedindo ajuda da população para encontrar o sobrinho. O vídeo foi publicado pela advogada Carolina Rosado, irmã de José Hubener.





Em contato com o MH, José Hubener disse que Phelipe Eduardo “é um garoto obediente, trabalhador... Estamos aflitos por informações”, diz.

O jovem não tem envolvimento com qualquer atividade ilícita. Antes da pandemia trabalhava com o tio montando som e durante a pandemia trabalhou na A&C. Atualmente estava comprando peças de roupas para montar uma loja online.

O registro do Boletim de Ocorrência foi feito após as 24 horas, conforme recomenda a Polícia Civil para casos de desaparecimento. A família foi informada de que o caso só começaria a ser investigado nesta terça-feira, 13, devido ao feriado do dia 12 de outubro.

A aflição da família e dos amigos é imensa. Eles não conseguem entender a razão para o rapto de Phelipe Eduardo, que não tem envolvimento e nem relações com quem não presta, e muito menos os motivos pelos quais se demora tanto para que se comece a investigar.