Acusado de homicídio e latrocínio é preso com moto clonada em Mossoró

A Polícia Militar de Mossoró prendeu, nesta final de semana, um homem acusado de um latrocínio e um homicídio praticados na cidade de Mossoró.

Edson André Freitas Galdino Costa, de 21 anos, foi abordado pela PM quando transitava com uma motocicleta tipo Bros, no bairro Malvinas. Após verificar os documentos do veículos, os policiais perceberam que se tratava de uma moto clonada.

O homem suspeito foi então conduzido para a delegacia de plantão. No local, após puxar as dados dele no sistema, verificou-se que ele respondia a dois processos na justiça por latrocínio e homicídio.

Apesar da gravidade dos crimes, Edson encontrava-se em liberdade, transitando tranquilamente pela cidade de Mossoró, devido a um alvará de soltura.

De acordo com os policiais, Edson participou de um arrastão ocorrido em 24 de fevereiro de 2018, no Conjunto Redenção. Na ocasião, ele e o comparsa mataram a tiros Carlos Ryan Soares de Araújo, de 16 anos. Na época, o adolescentes ainda chegou a ser socorrido para Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiu.

Já no dia 18 de agosto do ano passado, Edson participou do homicídio de Jordson Yuri de Souza Melo, 18 anos, natural de João Pessoa na Paraíba.

O rapaz, que era morador de Areia Branca, foi assassinado com cerca de nove disparos de arma de fogo, em via pública, no conjunto Jardim das Palmeira, nas Malvinas, em Mossoró.

Na delegacia, Edson foi autuado em flagrante por estar transitando em um veículo clonado e, em seguida, encaminhado para os sistema prisional. A motocicleta ficará na delegacia até ser devolvida ao devido proprietário.