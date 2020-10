Baleado em ataque em Mossoró é foragido da justiça e apresentou nome falso

A Polícia Civil descobriu que uma das vítimas baleadas no ataque a tiros ocorrido na noite de domingo (11), na Alameda dos Cajueiros, em Mossoró, é foragido da justiça.

Na ocasião, duas pessoas foram mortas, incluindo um adolescente de 15 anos, e outra duas ficaram feridas.

Gilberto Medeiros dos Santos, 32 anos, foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional Tarcísio Maia, ainda na noite do crime. No local, ele se apresentou como Luan Rodrigues Pontes, de 29 anos, natural da cidade de Araruna, no estado da Paraíba.

Após uma investigação da Polícia Civil, foi possível constatar que Gilberto havia apresentado nome falso, por estar foragido da justiça. Contra ele, existem dois mandados de prisão com sentença condenatória nas comarcas de Mossoró e Assú.

Na comarca de Mossoró ele foi condenado a 7 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por crime Roubo. Já na comarca de Assu, a condenação é de 5 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto, por diversos crimes. Ele também já havia sido preso por uso de documentos falsos.

Gilberto Medeiros dos Santos permanece internado no Hospital Tarcísio Maia e após receber alta da unidade hospitalar deverá ser ouvido na delegacia de Homicídios, a respeito do duplo assassinato, já que ele estava no local e depois deverá ser encaminhado ao sistema prisional, visto que é foragido da justiça com condenação.