Feriadão: PRF registra 15 acidentes, 16 feridos e 1 morte nas BRs que cortam o RN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta terça-feira (13) o balança da Operação Nossa Senhora Aparecida 2020, iniciadas a 0h da sexta (09) e encerrada nesta segunda-feira (12).

Durante o feriadão, a PRF intensificou as ações de monitoramento dos indicadores de esforços, criminalidade e acidentalidade, e reforçou o efetivo para o policiamento ostensivo preventivo, em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e ocorrências criminais.

Ao todo, foram fiscalizados 4.754 pessoas e 4.230 veículos, além da realização de 451 testes do etilômetro, visando coibir a perigosa combinação de álcool e direção.

Ainda segundo a PRF, foram flagrados muitos condutores e passageiros contrariando as leis de trânsito durante o feriadão. 33 deles foram autuados por alcoolemia ao volante, sendo dois presos pelo crime de embriaguez.

Obrigatório não só para o motorista, mas também para todos os ocupantes do veículo, a falta do uso do cinto de segurança gerou 75 autuações.

No entrando, o não uso do capacete ainda foi a infração mais identificada pelo policiais. 68 pessoas, condutores e garupas, foram flagrados sem esse equipamento que pode salvar vidas.

Quando o assunto é ultrapassagem proibida, 185 condutores foram flagrados realizando essa manobra perigosa.

Ao todo, foram registrados 15 acidentes nas BRs que cortam o Estado. E a consequência de tantas colisões, saídas de pista, quedas e outros tipos de acidente é o registro de quatro ocorrências graves, 16 pessoas feridas e uma morte durante a Operação.

Ainda houve 18 pessoas detidas pelo cometimento de diversos crimes, entre eles os crimes de trânsito (seis). O total de veículos recuperados foi de cinco só nesse período, estando três deles adulterados.