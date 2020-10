Quadrilha explode bancos do município de São Paulo do Potengi

Quadrilha fortemente armada invadiu a cidade de São Paulo do Potengi, que fica distante 70km de Natal, cercou os policiais dentro de suas casas, e explodiu os cofres dos bancos do Brasil e Bradesco durante a madrugada desta quarta-feira, dia 14.

Ataque semelhante havia ocorrido antes da pandemia do novo coronavírus, na cidade de Campo Grande, no Oeste do Rio Grande do Norte. Em São Paulo do Potengi, os bandidos cercaram os policiais, atiraram os veículos da polícia e para o alto.

A ação dos bandidos foi gravada em vídeo e foto pelos moradores, que jogaram nas redes sociais. Reproduzimos abaixo. Os Bancos do Brasil e Bradesco não informaram os valores que foram roubados ou se foram roubados. A População está assustada.

Como sempre, os bandidos espalharam grampos pelas rodovias que fugiram, para que os policiais não os seguissem.