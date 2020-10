Morre no HRTM jovem baleado em um bar de Mossoró, no final de semana

Morreu na madrugada desta quinta-feira (15) o adolescente baleado na madrugada da sexta-feira (9), no Bar do Barão, nas proximidades do Ôba Restaurante, em Mossoró.

De acordo com a Polícia Militar, Luiz Renan Nascimento da Silva, de 16 anos, pode ter sido vítima de bala perdida, que acertou o peito do jovem.

Luiz era estudante e estava internado no Hospital Regional Tarcísio Maia desde o dia da ocorrência, entrando em óbito por volta das 3h.

Outro dois homens também foram baleados e socorridos para o HRTM. Os estado de saúde deles não é conhecido.

O crime aconteceu por volta das 4h da sexta-feira. Testemunhas contaram aos policiais que um homem armado entrou no local já atirando contra as vítimas. Ele fugiu em seguida, mas já foi identificado pelos policiais.

O crime será investigado pela delegacia especializada em homicídios de Mossoró.