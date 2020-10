Candidatos a vereador de Areia Branca são presos por suspeita de tráfico de drogas

Dois candidatos ao cargo de vereador no município de Areia Branca foram presos na operação “Costa Branca”, deflagrada na madrugada desta quinta-feira (15), por Policiais civis da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Mossoró.

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e nove mandados busca e apreensão, nos municípios de Mossoró, Areia Branca e Porto do Mangue, decorrentes de investigação relativa ao tráfico de drogas e associação para o tráfico na região.

O candidatos presos na operação são:

Gisckard Ranniery Lacerda da Silva, conhecido como “Ranniery Da Somobam”, 42 anos;

Romário Pereira da Silva, 30 anos.

Gisckard foi preso em sua residência, onde foram apreendidos um revólver e munições. Também foram presos:

Antônio Nicolau da Silva, mais conhecido como “Dedé”, 60 anos, pai do candidato e flagranteado com cocaína;

Gabriel Feio de Oliveira, de 26 anos, segurança em uma unidade bancária no município de Areia Branca. Com ele foi apreendida uma pistola;

Glaysson Wendson Lacerda Silva, de 35 anos, irmão do candidato a vereador; Rafael

Leandro de Amorim, mais conhecido como “Galego”, 27 anos (preso em sua residência no município de Mossoró.

Já o outro candidato, Romário Pereira, foi preso em sua em residência, em Areia Branca, onde foram apreendidos quatro pés de maconha.

Ao longo das diligências, também foram apreendidos veículos, duas armas de fogo, munições, cocaína, maconha, vasta quantia em dinheiro e apetrechos para promoção do tráfico de drogas.

A operação contou com o apoio da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa de Mossoró (DHM), das Delegacias Municipais de Umarizal, Alexandria e Pau dos Ferros, da 1ª e 2ª Delegacia de Polícia (DP) de Mossoró, além da 2ª Delegacia Regional de Polícia de Mossoró.

As investigações contaram com o apoio da Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado (FT-NUDEM), coordenada pela Polícia Federal e, composta por policiais federais, policiais civis, policiais militares e policiais penais federais, sob a coordenação da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI/MJSP) e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SESED).

Todos os presos foram conduzidos até a delegacia e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.



Com Gisckard e Romário já são três candidatos presos no Rio Grande do Norte. Nesta quarta-feira (14) a Polícia Federal já havia prendido Jovani Medeiros de Araújo, candidato a vereador do município de Ipueira. Ele é suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em assaltos a carros-fortes na região do Seridó.



