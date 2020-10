Trabalho inteligente e entretenimento: um olhar sobre a sociedade tecnológica de hoje

Durante os últimos anos na Itália, o debate sobre trabalho inteligente, teletrabalho e trabalho remoto tornou-se cada vez mais central na vida de muitos trabalhadores. Isso aconteceu tanto para empresas privadas, quanto para estruturas dedicadas à administração pública.

Por que focar e investir no trabalho inteligente hoje

Entre os motivos que levam cada vez mais empresas e pessoal a buscar uma nova forma de trabalho remoto, encontram-se algumas questões práticas e funcionais. Tudo gira naturalmente em torno do contributo das novas tecnologias, da Internet e da capacidade de trabalhar à distância, sem qualquer tipo de desvantagem ou atrasos programáticos e infraestruturais.

Não é de surpreender que, entre os primeiros a realizar este tipo de atividade com sucesso, encontramos desenvolvedores de software, profissionais de TI e trabalhadores do setor terciário avançado, que já começaram a praticar trabalho inteligente na década anterior.

Este tipo de filosofia e abordagem de trabalho vem naturalmente de países como os Estados Unidos da América, Canadá e Japão, mas também da Coréia e algumas regiões da China, Índia e Austrália.

A Europa, depois de colmatar o fosso e o atraso ao nível da tecnologia e das infra-estruturas, recuperou bem no domínio do trabalho inteligente, bem como no estritamente ligado ao desenvolvimento de produtos dedicados à tecnologia, tanto para a área profissional como de trabalho, e no que diz respeito ao tempo livre, recreação e relaxamento.

Jogos online: o papel que desempenham na sociedade líquida de hoje

Vivemos uma nova era em que até o setor do entretenimento, como os videogames, o streaming online de plataformas dedicadas ao cinema, séries de TV e à indústria musical e fonográfica, dependem exclusivamente do uso da internet.

Em qualquer tipo de contexto, podemos, portanto, ver como o uso da internet, um computador pessoal ou outro dispositivo se tornou central para a realização de qualquer tipo de atividade.

Tomemos por exemplo o caso dos jogos online, onde os videogames de última geração agora são divididos por categoria, onde podemos encontrar MMOs, jogos multiplayer, jogos de estratégia ou RPG, fliperamas, shooters, jogos da categoria de esportes. , até aos eSports, que são os desportos electrónicos, que são um cruzamento entre o videojogo e o verdadeiro desporto de competição.

O nível de envolvimento num jogo de última geração não é comparável às realidades envolventes de épocas anteriores, devido ao facto de hoje um jogo se basear numa tecnologia desenvolvida para dar efeitos sensoriais cada vez mais realistas e capazes de simular com o sector do áudio. vídeo a ação que nosso avatar está realizando na própria simulação.

O exemplo de Ready Player One e o jogo do futuro

Um conceito que também foi trazido com sucesso para o cinema em um filme dedicado a games como Ready Player One de Steven Spielberg, baseado no romance homônimo de Ernest Cline. É uma história inteiramente baseada na mistura da cultura geek e dos anos oitenta em geral, que trata do mundo e da natureza imersiva dos jogos de última geração.

Para além dos videojogos, as realidades que operam no sector dos jogos de casino online NetBet slots ao vivo têm actualmente um bom sucesso, que nos últimos anos tem se centrado muito num novo tipo de utilizador, representado por aqueles que mais utilizam smartphones, tablets e dispositivos móveis.

A possibilidade de desenvolver tecnologia através de novos dispositivos móveis permite que as empresas de jogos online fiquem com um novo alvo, em termos de público. Embora o número de usuários que ainda hoje preferem consoles, PCs fixos ou laptops certamente não esteja diminuindo, mas para a nova geração, o uso de smartphones para jogar online é uma realidade com a qual eles devem estar aptos a lidar.

O uso da tecnologia digital hoje diz respeito a todo tipo de aspecto, prático, lúdico e ao contexto de trabalho. Não é por acaso que o trabalho inteligente também está ganhando espaço na Itália, encontrando novas soluções que tornam as empresas cada vez mais ágeis e competitivas, reduzindo custos de gestão que até poucos anos atrás representavam um obstáculo incômodo para uma start-up ou para um pequeno e médio porte companhia.