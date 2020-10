Três adolescentes desaparecem na região do antigo puxa boi em Mossoró

Três garotos de 14, 16 e 17 anos, estão desaparecidos desde à tarde de segunda-feira, 19, na região norte do município de Mossoró. O Boletim de Ocorrência já foi registrado.

O HISTÓRICO

O MOSSORÓ HOJE apurou que quatro garotos saíram num carro roubado para dar uma volta pela região entre as cidades de Mossoró e Grossos, na tarde desta segunda-feira, dia 19 de outubro.

Quando trafegavam pela BR 304, perto do antigo puxa boi, foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal e empreenderam fuga na direção da Estrada da Raiz.

Num determinado momento, abandonaram o veículo e entraram no mato. Três seguiram mais a frente, deixando o quarto um pouco mais atrás. Ao entrar em uma fazenda, foram abordados.

O que seguia um pouco atrás narrou aos familiares que escutou um tiro e se escondeu. Os três que iam em sua frente não foram mais vistos e nem os familiares têm notícias.

São eles:

Diogo, 14 anos

Carlos, 16 anos

Anderson, 17 anos

A PRF confirmou a apreensão do veículo e a condução para Delegacia Especializada em Furtos e Roubos para os procedimentos legais e a devolução ao proprietário.

Os familiares dos garotos desaparecidos, em contato com o MOSSORÓ HOJE, narraram que estiveram na fazenda onde teriam sido vistos pela última vez e não conseguiram nada.

A Polícia Militar esteve com eles lá. A informação foi confirmada. Fizeram contato com o MOSSORÓ HOJE e pediram para publicar as fotografias pedindo informações para localizá-los.

Eles não informaram o nome do garoto que ligou para os familiares e contou os fatos narrados acima. Ele também não foi encontrado com os familiares. Teria fugido.

A família pede que quem tiver qualquer informação pode ligar para Joice (84) 9214-2374.