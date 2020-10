Temido João da Besta morre em confronto com a Policia Militar em Umarizal

Criminoso era procurado pela Policia por crimes de assaltos a bancos em vários estados do Brasil. No RN, é suspeito de ter assaltado o Bando do Brasil em Baraúna e o assassinato, para roubar, de um capitão do Exército no município de Martins, no RN.

Um dos homens mais temidos na região Oeste do Rio Grande do Norte e em vários outros estados reagiu a uma abordagem do GTO, em Umarizal-RN, nesta quarta-feira (21), e terminou baleado e morto.

João Alves Nunes, o João da Besta, estava sendo procurado por assaltos a bancos, latrocínios e assassinatos não só no Rio Grande do Norte, mas em vários estado do Brasil.

Entre os crimes atribuídos a João da Besta no Rio Grande do Norte está um assalto ao Banco do Brasil de Baraúna e o assassinato de um capitão do exército para roubar na cidade de Martins.

A abordagem aconteceu por volta do meio dia, no Sítio Muricy, zona rural de Umarizal. De acordo com informa da Polícia Militar, João da Besta foi avistado no local em atitude suspeita.

Ao iniciarem o processo de abordagem, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo, momento em que precisaram revidar o ataque.

Na troca de tiros, João da Besta foi atingido e ainda chegou a ser socorrido para uma unidades hospitalar da cidade, mas já chegou ao local sem vida.

Com ele, os policiais encontraram uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, municiado com seis cartuchos. Quatro deles haviam sido deflagrados.