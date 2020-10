Traficante procurado pela Interpol está entre os presos na Operação João Dias

Os Policiais Civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) identificaram entre os presos da operação João Dias, deflagrada no sábado (17), um traficante internacional de drogas que estava foragido há 07 anos da justiça.

Carlos André Freire da Silva, de 45 anos, é genro do vereador Laete Jácome, que também foi preso na mesma operação. No dia da ação ele apresentou RG falso com o nome de Francisco de Assis da Silva.

Os policiais explicaram que no momento da prisão, todos os parentes de Carlos foram ouvidos, mas nenhum deles informou aos investigadores que se tratava de um traficante procurado pelas polícias Civis e Federal.

Após o início das investigações, os Policiais conseguiram identificar o foragido da justiça, momento em que foi dado o cumprimento do mandado de prisão em aberto, tendo sido o fato comunicado ao juízo da 17ª Vara de Execuções Penais de Natal/RN.

Carlos André foi preso em 2010, acusado de tráfico internacional de drogas, sendo réu no mesmo processo em que os filhos do vereador Laete Jácome de Oliveira também são acusados.

Os filhos do vereador e cunhados de Carlos encontram-se foragido. São eles:

Deusamor Jácome

Leidjan Jácome

Samuel Jácome

Romeu Jácome

No dia da operação ainda foram apreendidas duas espingardas calibre 12, 100 munições do mesmo calibre, dois rifles calibre 38, 103 munições do mesmo calibre e três pistolas calibres 380, com 80 munições.

Carlos André ainda vai responder pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e receptação, além de uso de documentação falsa.