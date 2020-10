Polícia prende suspeito de homicídio em Martins menos de 24h após o crime

Policiais civis da Delegacia Municipal de Martins, com o apoio da Polícia Militar, prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (21), Francisco Rogério da Silva, 38 anos.

Ele é apontado como principal autor do crime de homicídio, que vitimou Jailson Dos Santos, 37 anos. O crime aconteceu na terça-feira (20), no município de Martins, e foi realizado a partir de golpes de faca.

Segundo as investigações, o suspeito tentou fugir do local do crime. A vítima, após ter sido atingida pelos golpes de faca, ainda foi socorrida até o hospital Regional de Pau dos Ferros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No momento da prisão, o suspeito confessou a autoria do crime e relatou que o homicídio foi motivado por ciúmes, pois a vítima era ex-companheiro da atual companheira do autor do crime e, segundo ele, a vítima estaria assediando a mulher.