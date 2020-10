Aulas presenciais na rede estadual do RN devem ser retomadas em fevereiro de 2021

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (Seec) definiu uma previsão para retorno das aulas na rede pública do Rio Grande do Norte.

Por meio de Portaria publicada na edição desta quinta-feira (22) do Diário Oficial do Estado (DOE), assinada pelo secretário Getúlio Marques, ficou definida a data de 1º de fevereiro de 2021 para retorno das atividades presenciais com ensino híbrido, associando atividades presenciais e não presenciais.

O documento ainda estabelece que todas as unidades escolares e todos os professores devem desenvolver atividades não presenciais relativas aos períodos de suspensão das atividades, até o dia 18 de dezembro.

Essas atividades correspondem ao percentual de 75% da carga horária mínima

de 800 horas correspondentes ao ano letivo de 2020. Os 25% restantes serão cumpridos no período de 01/02/2021 a 12/03/2021, com a efetivação do ensino híbrido.

As orientações são voltadas às escolas da rede estadual de ensino, no entanto, as redes municipais, nos limites de sua competência e autonomia, caso assim desejem, podem aderir e adotar as orientações constantes na portaria.

A Seec ressalta que esta previsão está condicionada a situação da pandemia da Covid-19 na época prevista para retomada das atividades.

“As atividades presenciais, de natureza excepcional, devem ser implementadas de forma gradativa e planejada, considerando as especificidades de cada região e da unidade de ensino, bem como os dados epidemiológicos e as adequações estruturais e de biossegurança das unidades de ensino, devidamente autorizadas pela SEEC”.

As aulas estão suspensas no Rio Grande do Norte desde o mês de março, devido a pandemia da Covid-19.

Veja a portaria completa AQUI.