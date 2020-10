Na manhã desta quinta-feira (22) o suspeito de matar a tiros o jovem Douglas Silva Barros, de 21 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, no município de Floriano, no estado do Piauí.

Pedro Henrique Freire Machado, de 30 anos, conhecido como Vaqueiro, seguia como passageiro de um veículo quando este foi abordado pelos policiais.

Ao verificar a documentação dos ocupantes, os PRFs descobriram que contra Pedro Henrique havia um mandado de prisão preventiva expedido nesta quarta-feira (21), pela justiça do Rio Grande do Norte.

O homem foi encaminhado para a delegacia de polícia civil de Floriano, onde foi registrado o flagrante. Ele deve ser encaminhado para o Rio Grande do Norte, onde o crime foi registrado.

O CRIME

No domingo, 18 de outubro, a vítima Douglas Silva Barros, de 21 anos, estavam em seu veículo, em uma rua do município de Felipe Guerra, quando o suspeito se aproximou e efetuou vários disparos de arma de fogo contra ele.

Douglas era natural de Carapicuíba, em São Paulo e residia atualmente no condomínio Veronique, em Mossoró.

O crime teria sido motivado por uma desavença que a vítima teve com o suspeito na festa Finecap, em Pau dos Ferros, no ano de 2019.

