“Sonho com uma escola para formar homens de bem”, diz o Coronel Gomes

O candidato a vereador em Mossoró, pelo PSDB, Coronel Gomes defende, de porta em porta, conversando com as famílias, a ideia de se construir escolas em locais amplos e bem arborizados, com estrutura de esportes, cultura e laboratórios de formação profissional, como forma de melhorar, não só a Educação, mas também a Segurança e a Saúde Pública. Confira como.

Existe uma incansável busca da sociedade por melhoras nos serviços de educação, saúde e segurança. A resposta, para o tenente coronel Alessandro de Oliveira Gomes, é relativamente simples: Educação. Com educação de qualidade, o candidato a vereador em Mossoró acredita que será possível também se ter segurança e saúde de qualidade.



Antes da explicação de como isso é possível, é preciso acrescentar que o PORTAL MOSSORO HOJE está abordando ideias originais e que realmente tragam resultados positivos a vida em sociedade dos candidatos a vereador e a prefeito, não só de Mossoró, mas também da região. O objetivo da proposta é enriquecer o debate político em prol da sociedade.

Com este objetivo, já destacamos o panfleto semente do candidato a vereador Pablo Aires, que pode ser conferido AQUI, e a ideia de plantar uma arvore nas ruas de Mossoró para cada voto conquistado da candidata a vereadora Marleide Cunha, do PT, que pode ser conferido AQUI. Agora abordaremos a ideia do candidato a vereador coronel Gomes, para melhorar a vida em sociedade.

Gomes, que é filiado ao PSDB, defende investimento maciço em educação, ou seja, na construção de escolas em locais amplos e arborizados, com estrutura para o ensino básico, associado com atividades de esportes, de cultura e principalmente laboratórios de formação profissional, para se ter um ensino integral real e de qualidade. “Estes são direitos básicos do cidadão”, destaca o Coronel Gomes.





Questionado se este projeto é economicamente executável, o Coronel Gomes reconhece que realmente se trata de um grande investimento e de uma mudança brusca, porém necessária, no formato de formar os cidadãos, entretanto, observa, antes de tratar da viabilidade financeira, da necessidade extrema de mudar a maneira como a sociedade está se formando.

“Primeiro, precisamos, com urgência, tratar sobre questão da segurança e da saúde pública. Precisamos entender que a segurança é um ciclo. Primeiro a família, a religião, a escola a formação profissional. Quando estes setores falham, é acionado as polícias ostensiva (Militar) e judiciária (Civil) para conter e investigar as ocorrências que agride a lei vigente”, diz.

Acrescenta: “Depois passa pelo processo judiciário, que é lento e, portanto, injusto, e termina no sistema prisional, que se transformou em verdadeiras universidades do crime, onde se brutaliza quem já não presta. Na prática, o Estado está pegando gente ruim na rua, deixando pior nos presídios, jogando de volta nas ruas e chamando isto de segurança pública.





Neste ponto, é crucial que o jovem seja colocado numa escola que ele possa ficar o dia todo, estudando, praticando esportes, desenvolvendo o gosto por atividades culturais ou apreendendo uma profissão, afastado do assédio dos criminosos nas ruas, da TV, do computador e até do celular. “A escola seria um real local de formação de pessoas de bem, reduzindo a violência nas ruas”, destaca o Coronel Gomes.

Sobre saúde, o Coronel Gomes explica que numa escola de verdade em tempo integral, o cidadão em formação, teria conhecimento de como se alimentar adequadamente e também criaria o hábito saudável de praticar exercícios, para crescer com saúde.

Considerando a redução da violência e seus custos para combate-la, considerando a redução dos casos de doenças e seus custos para curar, o que será investido na escola que sonho para Mossoró, para o Brasil, torna-se irrisório, discursa o Coronel Gomes, que conhece bem no cenário urbano e rural não só de Mossoró, mas de várias da região.





“É conhecendo a geografia humana, a questão etnográfica, que chegamos a conclusões surpreendentes de que a solução de grandes problemas está aos nossos olhos, mas insistimos, em alguns casos, em não enxerga-los. O que estou dizendo aqui, pode ser visto com um sonho por alguns, mas estes precisam entender que o sonho é o primeiro grande passo para se concretizar um grande empreendimento, seja ele qual for. O segundo passo é elaborar o projeto e, por último, executa-lo. É o que penso, é que defendo...”, finaliza o Coronel Gomes.





Nota do MOSSORO HOJE

Se você tem uma destas ideias, nos envie, como fez o Coronel Gomes, que avaliaremos e transformaremos em reportagem. Contato é 84 99948 9337 e ou cezar.pedro@gmail.com