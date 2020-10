Especialista do Hapvida esclarece a relação de boas vitaminas com o nosso organismo. ''As vitaminas e minerais são responsáveis por várias funções em nosso organismo e a deficiência delas pode causar indisposição e falta de energia. A falta de vitamina D e B, por exemplo, pode causar fadiga. O corpo exige que nutrientes e minerais sejam ingeridos para o crescimento e o desenvolvimento dos nossos sistemas”, explica o nutricionista Alexandre Neves