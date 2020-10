Irmãos são mortos a tiros no bairro Belo Horizonte, em Mossoró

A Polícia Militar registrou um duplo homicídio no início da tarde desta segunda-feira (26), no bairro Belo Horizonte, em Mossoró.

As vítima foram identificadas como sendo os irmãos Francisco Canindé da Silva Filho, de 20 anos, apelidado de "Canindezinho", e Maria Aparecida Alencar do Nascimento Neta, de 22 anos.

De acordo com informações da PM, os dois estavam sentados em uma calçada, na rua Raimundo Jacinto da Costa, quando foram surpreendidos pelos criminosos, que se aproximaram em uma motocicleta, já atirando.

Os dois ainda tentaram correr, mas foram alcançados e mortos com poucos metros de distância um do outro.

Peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) afirmaram que Francisco Canindé sofreu cerca 15 disparos em vária regiões do corpo. Já Maria Aparecida foi morta, também com vários disparos, mas a maioria na região da cabeça.

A Polícia não tem informações sobre a motivação do crime. O que se sabe até agora é que Francisco Canindé já esteve preso, tendo saído da cadeia há pouco tempo.

Os corpos das vítimas foram removidos para a sede do Itep. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.

HOMICÍDIOS NO FINAL DE SEMANA

Por volta das 21h30 do sábado (24) um adolescente também foi morto a tiros no bairro Belo Horizonte.

A vítima é Rodrigo de Souza Bessa, de 16 anos. O rapaz estava no meio da rua quando foi abordado por dois homens que atiraram contra ele. Rodrigo ainda teria tentado correr, mas sem sucesso.

A Polícia Civil não soube informar sobre a motivação do crime, mas familiares contaram que Rodrigo era usuários de drogas, levantando a hipótese de que ele tenha sido morto por conta de uma dívida com o tráfico.

Já na madrugada desta segunda-feira (26) Márcio Chagas Prestes, de 43 anos, morreu no Hospital Regional Tarcísio Maia, após ter sido esfaqueado no início da noite deste domingo (25), em um bar do bairro Santo Antônio, em Mossoró.

O suspeito de ter cometido o crime, Francisco José Andrade da Silva, de 56 anos, já foi detido e encaminhado para o sistema prisional.

