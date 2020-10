A Prefeitura de Mossoró e o Governo do Estado decidiram por transferir o o ponto facultativo do “Dia do Servidor Público”, originalmente celebrado no dia 28 de outubro, para esta sexta-feira (30).

Com a mudança, as repartições públicas da Administração Municipal e Estadual funcionarão apenas até a quinta-feira (29) e retomarão as atividades apenas na terça-feira, dia 3 de novembro, visto que na segunda-feira (2), é celebrado o feriado do Dia de Finados.

O ponto facultativo é válido para todos os órgãos e entidades da administração direta, indireta, autárquica e fundacional, ficando de fora apenas atividades consideradas essenciais.

A mudança foi regulamentada por meio do Decreto Municipal Nº 5857, publicado na edição desta terça-feira (27) do Diário Oficial de Mossoró, e do Decreto Estadual nº 30.056, assinado pela governadora Fátima Bezerra e publicado no Diário Oficial do Estado, na edição do dia 10 de outubro.