Uma carreta de transporte de cimento tombou na manhã desta quarta-feira (28), na RN-015, no município de Baraúna.

O acidente deixou um homem morto e outro ferido no local. A vítima fatal foi identificada como Antônio Agnaldo Pinto de Carvalho, de 40 anos. Ele era o motorista e caiu da cabine do veículo no momento do acidente.

De acordo com policiais militares do Departamento de Polícia Rodoviária Estadual (DPRE), o passageiro do veículo teve apenas ferimentos leves.

A carreta tombou nas proximidades de um posto de combustível, enquanto seguida pela RN-015, próximo à divisa com o Ceará. A PM ainda não sabe o motivo do acidente.

O corpo de Antônio Agnaldo foi removido para a sede do Itep, em Mossoró. Já o passageiro foi socorrido para um hospital de Baraúna.