Programação do cinema de Mossoró será retomada nesta quinta-feira, 29

O cinema da cidade de Mossoró retoma suas atividades nesta quinta-feira (29), a partir das 15h55, com exibição de “SCOOBY! O filme”.

A autorização para retorno das atividades no Multicine Cinemas do Partage Shopping Mossoró foi regulamentada em decreto da Prefeitura Municipal, publicado no dia 23 de outubro.

O cinema estava fechado desde agosto, quando decreto municipal determinou o fechamento dos shoppings em razão da pandemia do novo coronavírus e as determinações das autoridades públicas em prol de conter a propagação do vírus.

O decreto de n° 5872 também regulamenta um protocolo sanitário para retomada gradual do cinema e determina as ações que devem ser seguidas para funcionamento seguro para funcionários e clientes.

Dentre as recomendações estão o horário reduzido do número de sessões, a capacidade máxima de ocupação nas salas não deve ser superior a 50% e a sinalização e demarcação para distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas.

Por enquanto, também está suspenso o consumo de alimentos dentro das salas para que não seja necessário a retirada da máscara em nenhum momento.

INGRESSOS

Para aproveitar a retomada e colocar o cinema de volta na agenda de diversão, basta acessar o site do cinema e comprar os ingressos (https://www.multicinecinemas.com.br/).

Por enquanto, a compra de ingressos serão disponibilizadas apenas online para reforçar a segurança e evitar o manuseio do papel. A programação fica disponível também no site do Partage Shopping Mossoró (www.partageshoppingmossoro.com.br).

Confira a programação de filmes do Multicine Cinemas no Partage Shopping Mossoró:

Programação de abertura - Quinta 29/10

Sala 1: SCOOBY! O filme.

Início da sessão: 15h55min Dublado.

Sala 1: SCOOBY! O filme.

Início da sessão: 19h20min Dublado.

Sala 2: Os novos mutantes

Início da sessão: 18h00min. Legendado.

Sala 2: Tenet (estreia)

Início da sessão: 20h30min. Dublado.

Sala 4: Os novos mutantes.

Início da sessão: 16h45min. / 19h00min. / 21h05min. Dublado.

Sala 5: Tenet (estreia)

Início da sessão: 16h25min. Dublado.

Sala 5: Tenet (estreia)

Início da sessão: 19h45min. Legendado.