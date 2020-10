Tentativa de assalto termina com dois suspeitos e mais uma pessoa baleada no BH

Uma tentativa de assalto, no início da tarde desta quinta-feira (29), terminou com 3 pessoas baleadas, no bairro Belo Horizonte, em Mossoró.

De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens armados chegaram em uma motocicleta à rua Rua Hermelina dos Santos e anunciaram um assalto. Neste momento, um popular reagiu e atirou contra a dupla.

Na troca de tiros, os dois suspeitos, identificados como Frankle Felipe Melo da Silva, de 18 anos, e Ítalo Felipe Silva Bezerra, de 20 anos, foram baleados.

Uma terceira pessoa, identificada como José Vitor Gomes Cavalcante, de 22 anos, que passava pelo local no momento e não tinha nada a ver com a história, acabou sendo atingida por uma bala perdida.

Os três foram socorridos por uma ambulância do Samu e levados para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Segundo informações apuradas pela reportagem do MOSSORÓ HOJE, Frankle Felipe está em estado considerado muito grave. Não há informações sobre o estado de saúde dos demais.