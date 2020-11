Jornalista mossoroense conquista prêmio em Concurso Nacional de Fotografia

Jeane Meire, sócia da Realize Comunicação, ficou em terceiro lugar na categoria "Mandou Bem", no II Concurso Nacional de Fotografia da Rede Nacional de Ouvidorias; A fotografia premiada foi tirada em uma ação de um grupo comunitário que promoveu uma manhã de recreação para as crianças carentes do bairro periférico da cidade.