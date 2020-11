Jovem do Jucuri, em Mossoró-RN, é morto por encapuzados em Tibau-RN

Italo Mikael estava com amigos numa residência quando chegou 4 homens encapuzados, que renderam todos; Italo não teve chance de reação. Foi executado com tiros à queima roupa

Quatro homens encapuzados invadiram uma casa de veraneio em Tibau-RN e executaram o jovem mossoroense Italo Mikael Dias Pimenta, de 21 anos, por volta das 22 horas deste sábado, dia 31.

No momento do ataque, a vítima, que trabalha como pintor, conversava com amigos e bebia na casa. Os assassinos chegaram, renderam todos e executaram a vítima com tiros de revólver.

O crime foi registrado na Rua dos Cajueiros, que fica no Centro da cidade.

O site O Câmera apurou que a vítima mova na comunidade de Jucuri, que fica as margens da BR 405, no trecho entre Mossoró e a cidade de Apodi.

Esta casa onde mora no Jucuri teria sido invadida há pouco tempo e um jovem foi executado. Depois deste crime, Italo Mikael passou a morar em Tibau.

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Areia Branca-RN. O corpo de Italo Mikael foi removido para exames na sede do ITEP, em Mossoró-RN.