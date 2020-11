Doenças reumatológicas: diagnóstico precoce é a melhor solução

De acordo com o reumatologista do Hapvida Saúde, Henrique Latorre, as patologias geralmente se manifestam em forma de lesões e inflamações que acometem a estrutura musculoesquelética do paciente, causando dor e limitação.

As doenças reumáticas, grupo de doenças bastante distintas, incluindo as lombalgias, as tendinites ou as dores musculares, são males presentes na vida de milhares de pessoas em todo o mundo. De acordo com o reumatologista do Hapvida Saúde, Henrique Latorre, as patologias geralmente se manifestam em forma de lesões e inflamações que acometem a estrutura musculoesquelética do paciente, causando dor e limitação.

''São mais de cem tipos de doenças reumatológicas desde doenças ósseas as autoimunes e que podem ter fundo genético. A Artrite reumatoide, Artrose,Fibromialgia, Gota e Lombalgia são as mais comuns. Geralmente, esses problemas de saúde começam a se manifestar a partir dos cinquenta anos de idade, mas pode atingir também crianças e adolescentes'', explica o especialista.

O impacto negativo na qualidade de vida da pessoa afetada pelo transtorno é consequência das capacidades físicas, motoras e até psicológicas que são severamente atingidas. A artrite, por exemplo, que é relacionada a chikungunya é uma doença inflamatória crônica, podendo acometer várias articulações simultaneamente. Nesses casos, as mulheres estão sujeitas a sofrer com o problema, duas vezes mais do que os homens.

''No geral são enfermidades que causam dores intensas, inchaço, calor, vermelhidão e o paciente tende a sofrer com mais privações na capacidade de se movimentar. Evitar alimentos gordurosos, fazer exercício físico, evitar cigarro, sobrepeso e pegar cargas pesadas são algumas recomendações. Mas, o ideal é sempre procurar o especialista no momento em que identificar o primeiro sintoma'', afirma Latorre.

Segundo o médico, a prevenção de deformidades e o quanto antes descobertas ''conseguimos prevenir a médio e longo prazo. Não queremos que o quadro clínico chegue a deformidades dos membros e, por isso, realizamos tratamento o mais cedo com medicação e fisioterapia para evitar uma possível cirurgia''.