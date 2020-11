A Polícia Militar foi acionada, no final da tarde desta segunda-feira (2), com a informação de que havia um corpo em um matagal localizado no BR-110, entre o Costa e Silva e o Vingt Rosado. Informação confirmada com a chegada dos policiais ao local.

No bolso da vítima foi encontrada uma certidão de nascimento em nome de Euton Jhon Carlos Dantas, de 23 anos. No entanto, por conta de o documento não apresentar foto, não foi possível confirmar se tratava-se da mesma pessoa.

Peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia de Mossoró (Itep) foram acionados ao local e confirmaram que o homem foi morto com vários disparos de arma de fogo.

No local, os peritos não encontraram cápsulas deflagradas, o que leva a crer que a vítima tenha sido alveda em outro local.

Pela manhã, os policiais receberam informações sobre tiros na região, mas apenas no final da tarde o corpo foi encontrado.

O Itep realizou a remoção da vítima para a sede, onde passou por exame de necropsia, e aguarda que familiares se dirijam ao local para identificá-la.

A crime foi registrado na Delegacia de Plantão e encaminhado para investigação pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.