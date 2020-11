A empresária Catiane Fernandes, de 41 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (2), após perdeu o controle de seu veículo e capotar na RN-117, próximo a cidade Olho D'Água do Borges.

De acordo com informações do Sargento J. Rodrigues, Comandante de Olho D'água Do Borges, a informação sobre o acidente chegou por volta das 14h. Quando a PM chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida, em uma ambulância, para o hospital da cidade.

Catiane chegou com vida na unidade de saúde e seria estabilizada para ser transferida para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. No entanto, ela entrou em óbitos antes da transferência ser realizada.

A vítima era proprietária de uma lanchonete na cidade de Umarizal, para onde se dirigia no momento do acidente. Ela estava sozinha no veículo e os policiais não sabem o que pode ter tirado Catiane da pista.

Vídeos enviados por populares que passavam pelo local mostram que o veículo ficou destruído, tendo a parte dianteira sido mais atingida.

O corpo de Catiane foi encaminhado para a sede do Itep, em Mossoró. Após necropsiado, foi liberado para a família realizar o sepultamento.