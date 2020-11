Dois homens são mortos a tiros no bairro Abolição I, em Mossoró

Mais um crime violento foi registrado na cidade de Mossoró. Por volta do meio dia desta terça-feira (3), dois homens foram mortos à tiros, enquanto bebiam em uma calçada, na Rua Rodrigues Alves, no Abolição 1, próximo ao Portal do Saber.

De acordo com informações da Polícia Militar, um suspeito armado chegou ao local e já começou efetuar disparos. Francisco Francimar Leite da Silva, de 42 anos, seria o alvo do ataque. Ele morreu no local.

Já Alex Paiva Silva, de 37 anos, teria sido atingido por uma bala perdida. Ele ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas já chegou ao local sem vida. O suspeito fugiu do local com destino ignorado.

O perito do Itep, Marcos Dayan, informou que Francisco Francimar foi morto com diversos disparos de arma calibre 380 por todo o corpo. No local também foram encontrados as cápsulas dos projéteis deflagrados.

Ele já havia cumprido pena por roubo no município de Areia Branca e também havia contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido em 12 de outubro deste ano, pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Mossoró.

O corpo dos dois homens foram encaminhados para a sede do Itep, onde passarão pelo exame de necropsia. O crime será investigado pela delegacia de homicídios de Mossoró.