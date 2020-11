Ufersa disponibiliza 147 vagas de graduação remanescentes do SiSU 2020

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, está recebendo, até a sexta-feira (6), inscrições para edital complementar de vagas remanescentes do Processo Seletivo 2020 via SiSU.

São vagas não preenchidas em seu quantitativo para 2020, após a convocação de todos os candidatos da Lista de Espera. Podem concorrer candidatos que prestaram o Enem em 2019 e que não tenham vínculo ativo com a Ufersa para o mesmo curso.

Ao todo, estão sendo oferecidas 147 vagas sendo 68 no Campus de Mossoró, 54 na Ufersa Angicos, 20 do Campus Caraúbas e 5 vagas na Ufersa Pau dos Ferros.

A inscrição do candidato no processo seletivo implica no consentimento com a utilização e a divulgação de suas notas e das informações prestadas no Enem 2019, inclusive aquelas constantes do questionário socioeconômico, assim como os dados referentes à sua participação no SiSU. As inscrições devem ser feitas através de formulário online disponibilizado no sitio da Universidade.

Confira AQUI o Edital na íntegra com os cursos e o quantitativo de vagas, bem como o formulário de inscrição.