A saúde pública do Rio Grande do Norte ganhou um reforço com a doação de 20 respiradores feita pela Cosern, empresa da Neoenergia, nesta quarta-feira (04). A entrega dos aparelhos é resultado de uma parceria da Cosern com unidades hospitalares estaduais.

O objetivo é garantir que os respiradores possam contribuir no tratamento de pacientes acometidos por doenças respiratórias que comprometem o sistema pulmonar, como a Covid-19 e a pneumonia, entre outras.

Nos próximos dias, os equipamentos serão entregues pelo Governo do Estado nos hospitais Giselda Trigueiro e João Machado, em Natal, e no Tarcísio Maia, em Mossoró.

“A Neoenergia tem a preocupação com a saúde e a segurança da população, principalmente nas suas áreas de atuação. Embora a doação dos respiradores tenha sido motivada pela pandemia, a iniciativa irá beneficiar a estrutura de saúde pública como um todo. Os modernos respiradores serão utilizados tanto no atendimento de pacientes infectados pelo coronavírus como também no atendimento das diversas doenças respiratórias que exigem o uso desse tipo de equipamento. Nosso objetivo é contribuir para o acesso ao serviço de saúde com qualidade.”, afirma o CEO da Neoenergia, Mario Ruiz-Tagle.

Estiveram presentes ao momento da doação, em Natal, representando a Cosern, o Superintendente de Relacionamento com Clientes, Júlio Giraldi, a Gerente de Relações Institucionais, Karine Severo, e um grupo de 04 eletricistas, na ocasião simbolizando todos os colaboradores da Cosern.

Para Júlio Giraldi, a doação dos respiradores se soma à outras ações desenvolvidas pela Cosern e pela Neoenergia desde março no combate à COVID-19. “Nesse momento, fazemos um apelo para que as pessoas continuem se cuidando e seguindo as recomendações do Ministério da Saúde”, lembrou o Superintendente de Relacionamento com Clientes da Cosern.

Pelo Governo do Estado, estiveram presentes a representante da Coordenadoria de Operações de Hospitais e Unidades Hospitalares, Laiane Félix Borges, e a servidora da Sesap Edileuza Leite da Costa.

“Esses equipamentos irão auxiliar na estruturação de leitos de UTI em nossas unidades hospitalares e chegaram num momento onde segue sendo muito importante a adoção de medidas como o uso de máscaras e de medidas de higiene e de prevenção”, disse Laiane Félix Borges, da Sesap.