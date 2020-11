A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) prorrogou, até 30 de novembro, para todos os municípios do Rio Grande do Norte as Campanhas de vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação.

A medida foi tomada em razão do baixo percentual de cobertura vacinal alcançado até o momento, com 54,7%. No RN a expectativa é vacinar 189.732 crianças, o que representa 95% das crianças de 1 a menores de 5 anos de idade.

Devem se vacinar contra a Poliomielite as crianças de 12 meses a menores de 5 anos de idade e na Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade.

Estão sendo ofertadas todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente visando diminuir o risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis, assim como, reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal.

O Ministério da Saúde tem alertado a população quanto à importância da vacinação, respeitando as diretrizes e orientações de segurança para evitar o risco de transmissão da Covid-19.

A poliomielite, conhecida como paralisia infantil, é uma doença infectocontagiosa grave que afeta o sistema nervoso, podendo provocar paralisia permanente ou transitória dos membros inferiores. Não existe tratamento e a única forma de prevenção é a vacinação.

“Os municípios devem definir suas estratégias para ampliar a cobertura vacinal, tendo como sugestão da Sesap as seguintes ações: a busca ativa das crianças não vacinadas, a vacinação casa a casa, realização de mais um dia ‘D’, postos de vacinação em locais estratégicos e, nas cidades maiores, realizar ‘drive thru’ de vacinação”, explicou Iraci Nestor, técnica do Programa Estadual de Imunização.

Ela também enfatizou ainda a importância dos municípios em inserir as doses das vacinas administradas no sistema de registro oficial da campanha, para que os dados sejam constantemente atualizados.