Jovem de 25 anos é morto a tiros no bar onde trabalhava, em Upanema

A Polícia Militar registrou um homicídio no final da noite desta quinta-feira (5), no município de Upanema. A vítima foi identificada como José Rodrigo Silva Ferreira, de 25 anos. Ele foi morto em um bar, onde trabalhava como ajudante.

O crime aconteceu por volta das 22h. Rodrigo estava sentado em uma cadeira quando foi surpreendido por um suspeito que chegou ao local já efetuando disparos contra ele, sem que ele tivesse chances de defesa.

A Polícia Civil e o Instituto Técnico-Científico de Perícia de Mossoró foram acionados para periciar o local e fazer a remoção do corpo.

De acordo com os peritos do Itep, Rodrigo foi morto com cerca de 10 disparos de arma de fogo na região na cabeça.

Após o crime, o suspeito fugiu com destino ignorado. A Polícia Civil ainda não conseguiu informações que apontassem para a motivação do crime.

O corpo de Rodrigo foi removido para o Itep Mossoró, onde será necropsiado e liberado para a família realizar o sepultamento.