O benefício é referente ao Ciclo 4 de pagamentos; 3,4 milhões de brasileiro tiveram o dinheiro depositado no aplicativo Caixa Tem. Desse total, 666,3 mil recebem R$ 435,7 milhões referentes às parcelas do Auxílio Emergencial e 2,8 milhões serão contemplados com a segunda parcela do Auxílio Extensão, em um montante de R$ 942,1 milhões.