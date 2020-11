Caixa abre amanhã (07) para saques do Auxílio Emergencial e Extensão

O saque do auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Extensão está liberado para beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro dos Ciclos 3 e 4. O atendimento será realizado das 8h às 12h. A Caixa lembra que não é necessário madrugar na fila, pois todas as pessoas que estiverem na fila serão atendidas amanhã.