Jovem executado no Santo Antônio nesta sexta é motorista de Uber

Paulo Henrique foi identificado pela Policia no início da manhã deste sábado. O destaque é do Blog Fim da Linha. O veículo que ele trabalha foi encontrado abandonado perto do Cemitério Novo, na zona sul da cidade de Mossoró. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios

O jovem que foi assassinado com tiro na cabeça e jogado de um veículo por trás da Escola Estadual José Nogueira, no bairro Santo Antônio, zona norte da cidade de Mossoró-RN, no início da noite desta sexta-feira, 6, é motorista de aplicativo (Uber).

Paulo Henrique Luz Santos, de 29 anos, é paulista e estava morando no bairro Sumaré, zona sul da cidade de Mossoró. E foi nesta mesma região que o veículo que Paulo Henrique (Onix branco) trabalhava foi encontrado nas imediações do Cemitério Novo.

As informações da identificação da vítima foram destacadas no blog Fim da Linha.

Os familiares já fizeram a identificação do corpo no Instituto Técnico-científico de Perícia, para onde foi removido no início da noite desta sexta-feira. A Polícia busca informações com amigos, familiares e passageiros para entender o que de fato aconteceu.

O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Mossoró-RN.