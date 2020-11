Como procurar emprego em época de COVID-19

COVID-19 teve um impacto significativo na economia. Pessoas foram demitidas, dispensadas e muitas empresas tiveram que reavaliar se, quando e como contratam. Isso colocou os candidatos a emprego em uma posição única. Você deve procurar emprego agora? O que você precisa fazer? Você deve esperar as coisas passarem? Todas essas são questões que muitos caçadores de empregos estão ponderando. Felizmente, criamos esta lista de dicas práticas que você pode usar para impulsionar sua procura de emprego durante e após a covid.



Aceite que as coisas mudaram

A maneira como você procurava empregos mudou. Os tipos de candidatos que as empresas procuram, como as contratam, os processos de recrutamento e as condições de trabalho mudaram. Você precisa aceitar que o que já funcionou para você no passado pode não ser mais relevante no mercado de trabalho de hoje.

Continue procurando

Não pare de procurar emprego! Mesmo que as empresas para as quais você deseja trabalhar não estejam contratando ou tenham suspendido o processo, ainda é importante que você continue em busca de oportunidades. A situação da COVID-19 é muito fluida. As coisas podem mudar amanhã ou podem levar meses.

Seja paciente

Paciência é importante. Mesmo que você tenha o contato inicial com um empregador que deseja contratar, pode esperar um processo de contratação mais longo. Configurações remotas e obstáculos desafiadores dificultam a operação das empresas. O recrutamento não é diferente. Tenha paciência enquanto as empresas se adaptam ao novo normal.

Expanda os tipos de empregos nos quais você está interessado

A função que você desejava ou na qual estava interessado antes da pandemia pode não estar disponível. Ou pode ser muito diferente do que era. Considere ampliar mais sua busca. Esteja aberto a diferentes funções para as quais você é adequado. Talvez valha a pena procurar funções semelhantes em um setor diferente. Seja flexível.

Considere funções temporárias

Existem muitas empresas nos setores de serviços, logística e saúde precisando contratar agora. Se você não conseguir encontrar trabalho permanente em tempo integral em sua área, considere um emprego temporário enquanto continua sua procura de emprego. É uma ótima maneira de fazer conexões e manter um fluxo de receita.

Atualize seu currículo

Se seu currículo está desatualizado ou você começou a considerar as dicas 4 e 5, talvez seja hora de melhorar em seu currículo. Tenha um currículo claro, de preferência não mais longo do que uma página, destaque suas melhores habilidades e realizações. Você deve ter currículos e cartas de apresentação diferentes para as funções para as quais está se candidatando. Você não precisa escrever todas as experiências no papel, escolha as mais relevantes para cada posição. Se você acha que a elaboração de muitos currículos diferentes leva muito tempo, vamos apresentá-lo ao lado bom da internet! Visite este site de CV www.cvmaker.pt para ver um exemplo de currículo profissional.

Aproveite sua rede online

Mesmo que os empregadores não estejam contratando, ainda é muito importante ficar sempre na rede. Conecte-se à sua rede e deixem saber que você está em busca de uma mudança de carreira. Sua rede é uma das melhores fontes para encontrar uma nova oportunidade. Experimente o poder das redes sociais e tire proveito da Internet o máximo que puder.

Esteja pronto para entrevistas em vídeo

Entrevistas de emprego em vídeo são o novo normal. Você se sente confortável em frente à câmera e configurando o feed de vídeo e o microfone? Você já usou bate-papo por vídeo e ferramentas de reunião? Se não, é hora de começar a usá-los e se familiarizar com eles para que você se sinta confortável e natural se precisar estar pronto para uma entrevista em vídeo.

O erro mais comum que as pessoas cometem é subestimar as entrevistas em vídeo. Ainda é uma entrevista profissional com um empregador. Não acorde tarde porque seus olhos sonolentos ainda podem ser visíveis na câmera. E nem pense em usar uma jaqueta para cobrir o pijama. Prepare-se para a entrevista normalmente com roupas adequadas e esteja preparado para as possíveis dúvidas.

Atualize seus conhecimentos

As habilidades e características que as empresas procuram estão mudando. Uma coisa que a COVID-19 destacou é a necessidade de pessoas com habilidades em tecnologia. Também destaca a importância das empresas terem pessoas com determinação. Pessoas que são flexíveis, adaptáveis e têm fortes habilidades de gerenciamento de mudança estão em alta demanda. Destaque essas habilidades e características em seu currículo e no formulário de emprego. Você sempre pode trabalhar em suas habilidades já existentes para melhorar ou fazer alguns cursos online, especialmente agora que você tem mais tempo do que nunca.

Acompanhamento

Se você não tiver resposta de uma empresa após a candidatura, faça um acompanhamento. Existem muitas partes móveis agora. Acompanhar e comunicar novamente seu interesse o ajudará a mantê-lo em mente quando as empresas começarem a fazer contratações.

A procura de emprego sempre tem seus desafios. A COVID-19 tornou isso ainda mais desafiador. Permanecer consistente, alavancar sua rede e se adaptar às mudanças no mundo do trabalho é a chave para se tornar o candidato certo para o trabalho.