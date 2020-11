PM registra homicídios em Governador Dix-sept Rosado e Apodi no final de semana

Dois crimes de homicídio foram registrados neste final de semana, nas cidades de Governador Dix-sept Rosado e Apodi, na região Oeste do Rio Grande do Norte.

O primeiro, em Governador, aconteceu por volta das 20h do sábado (7). A vítima foi identificada como Lucas Daniel da Cruz Elias, de 19 anos.

De acordo com informações do Blog O Câmera, Lucas participava de uma carreata política, na Rua Josué Dias Bezerra, no Centro, e ao ser afastar um pouco da movimentação, foi surpreendido pelos criminosos.

Amigos comunicaram a polícia que ouviram o barulho dos tiros e avistaram Lucas correndo, já ferido. Ele ainda chegou a ser socorrido para a unidade de saúde do Município, mas não resistiu.

A polícia ainda não sabe o que poderia ter acontecido e nem quem são os criminosos. Segundo informações, o jovem não tinha envolvimento com ilícitos e seu único vício era a bebida.

APODI

Já em Apodi, a vítima foi o agricultor Antônio Gilvan Marinho, de 35 anos, residente no Sítio Baixa Fechada. Ele foi morto a tiros, na madrugada deste domingo (8), no Sítio Pé de Serra, zona rural do município.

Segundo informações, no início da madrugada, a vítima estava na casa de uma tia, comemorando o aniversário dela, quando foi baleado por um homem conhecido apenas como “Tião Moto Táxi”.

Ainda segundo informações, vítima e acusado estavam bebendo numa mesa e sem registro de qualquer confusão, quando “Tião moto táxi” se levantou da mesa com a arma e efetuou cerca de 5 disparos, acertando Gilvan Marinho com um tiro no braço e quarta na região abdominal.

Assim como a vítima em Governador, Gilvan ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital da cidade de Apodi.