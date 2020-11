Recém-nascidos que não dormem a noite inteira; descubra os motivos

A maioria dos recém-nascidos não dormem a noite inteira e isso requer disciplina de mamães e papais.

É normal que os bebês acordem algumas vezes. De 3 em 3 horas é a hora de mamar, e o sinal de alerta deles é pelo choro. Isso não significa que ele não está descansando como deveria ou que existe realmente algo de errado.

“O ciclo de sono de um bebé é diferente do de um adulto. Enquanto o adulto necessita de renovação celular e para isso precisa de sono profundo, um bebê necessita de desenvolvimento cognitivo e fica-se pelo sono REM, ou seja, sono leve”, explica a pediatra do Hapvida, Kallydya Fonseca.

Como o sistema nervoso do recém-nascido é imaturo, eles dormem muito, mas somente uma ou duas horas por vez, seja de dia ou de noite. A partir das quatro a seis semanas de idade, muitos bebês se encontram em um ciclo de quatro horas de vigília e quatro horas de sono.

Dos quatro a seis meses geralmente conseguem adotar um padrão de sono de dia e noite. Após um ano de idade, a maioria dorme oito a nove horas de modo contínuo durante a noite.

Contudo, distúrbios do sono são comuns e ocorrem em épocas diferentes durante os primeiros anos de vida. Se o pequeno tem muita dificuldade para pegar no sono, fica muito agitado ou acorda sem motivo, várias vezes por noite pode ser falta de rotina; excesso de estímulos; desconforto físico ou explosão de crescimento.

Segunda a pediatra para evitar as causas acima é fundamental criar um ritual de relaxamento; evitar hábitos ruins; garantir o conforto do bebê e cuidar do período diurno. É importante ficar de olho nisso, mamãe, porque um bebê que não dorme a noite toda não afeta apenas o seu descanso. Esse distúrbio também prejudica o desenvolvimento infantil, então exige atenção especial.