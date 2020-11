A Polícia Militar do Rio Grande do Norte apreendeu uma carreta carregada com cigarros contrabandeados no Distrito de Canto Grande, Município de Rio do Fogo.

A apreensão aconteceu na manhã desta terça-feira (10). Os PMs receberam uma denuncia anônima e ao se dirigirem até o local, encontraram o veículo carregado com mais de 500 caixas de cigarro. Os suspeitos haviam abandonado a carrega e fugido do local.

Ainda segundo a PM, o veículo tem fortes indícios de ser roubado, visto que estava com o vidro quebrado e havia sido feita uma “ligação direta”. Além disso, a carreta tinha placas dos Estados de São Paulo e Pernambuco.

Esta é a segunda grande apreensão de carga contrabandeada em menos de um mês no Estado.

Na madrugada do dia 2 de novembro, a PM já havia apreendido cerca de 800 caixas de cigarros de origem estrangeira em um barco de pesca, que estava encalhado na praia de Pernambuquinho, no município de Grossos/RN.

