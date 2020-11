Dicas de programas incríveis para fazer em Perdizes

Perdizes, conhecido como “quintal das Perdizes”, foi oficializada na planta da cidade de São Paulo no ano de 1897, caracterizado por suas várzeas e riachos, que resistiam a receber as primeiras ruas. Atualmente, Perdizes é um dos melhores bairros de São Paulo, muito procurado por quem pretende adquirir apartamentos na Zona Oeste.

O que nos anos de 1800 eram somente áreas rurais, a região hoje em dia conta com inúmeros programas para lazer, que podem agradar os mais diferentes públicos.

Pensando nisso, selecionamos dicas de programas incríveis para fazer no bairro, que sem dúvidas, vai te convencer de uma vez por todas a fazer o investimento em apartamento em Perdizes. Confira:

Lazer

Perdizes conta com inúmeros locais que são referência de lazer no bairro, como o Shopping Bourbon, que conta com um complexo de 210 lojas, uma grande praça de alimentação e o Espaço Itaú de Cinema, que oferece uma vasta programação.

Além disso, confira mais lugares que podem ser um grande programa de lazer para você e sua família ao investir em apartamentos à venda na Zona Oeste:

●Allianz Parque: o estádio além de receber partidas de futebol, é local de shows de grandes nomes como Paul McCartney;

●Parque da Água Branca: uma boa opção para um passeio em família;





Cultura

A cultura também é um dos maiores benefícios que as pessoas que moram em Perdizes usufruem, o Sesc Pompeia, que conta com uma grande variedade de shows e espetáculos é um exemplo. Além dele:

●Teatro Tuca: o teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo foi fundado em 1965 e é um marco cultural para a cidade de São Paulo, e também para o país;

●Centro Cultural Pompéia: feirinha de artes que pode ser um ótimo programa para um programa com amigos e familiares.

Dentre muitos outros, ou seja, fazer a compra de apartamentos na Zona Oeste em Perdizes, é um grande investimento para você e também para sua família.







Bares e restaurantes

O bairro também conta com uma gama de opções, que sem dúvidas, irá agradar os mais diferentes paladares. Perdizes tem hamburguerias, botecos, docerias e restaurantes que irão te conquistar, diante disso, selecionamos os principais bares e restaurantes, que não podem ficar de fora de sua programação:

●Arabesco: restaurante de origem sírio-libanesa, atuando no mercado há mais de 30 anos, uma ótima opção para você que gosta de pratos árabes, eles usam o sistema à la carte e tem um atendimento muito familiar;

●Bar do Gê: famoso por suas festas descoladas, foi fundado em 1970 pelo senhor Geraldo, o Gê. É um dos bares mais tradicionais da região, frequentado por uma galera alternativa e o próprio Gê atende os clientes com muita simpatia;

●The Clock Rock Bar: com uma temática de rock dos anos 50 e 60, lá você pode curtir boas músicas e se deliciar com hambúrgueres, petiscos, milk shakes, drinks e coquetéis.

Essas são apenas algumas das incontáveis opções que o bairro oferece, você pode escolher um bar ou restaurante que mais se adeque ao seu gosto e de sua família, e o mais perto de seu apartamento em Perdizes.

Caso você ainda não more em Perdizes, vale a pena dar uma volta no bairro para aproveitar algum dos programas citados anteriormente, desse modo, você pode conhecer o bairro que pode ser seu com a compra de apartamento na planta em Perdizes.