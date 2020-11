Primos são perseguidos e mortos a tiros na BR 304, na região da Maísa

Dois primos foram encontrados mortos na manhã desta quarta-feira (11), às margens da BR 304, nas proximidades da Maísa, zona rural de Mossoró.

As vítimas foram identificadas como Francisco Bezerra de Souza e Sebastião Raimundo de Lima, de 33. Os homens eram naturais de Brejo dos Santos, na Paraíba, e residiam na Maísa.

Os dois trabalhavam na Fazenda Santa Júlia, da Agrícola Famosa. Segundo informações apuradas com populares, os dois saíam todos os dias, às 4h, de casa e seguiam para o local de trabalho.

Nesta quarta eles foram perseguidos e mortos a tiros no trajeto. Peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) encontraram cápsulas de munição .40 no meio da pista, o que indica a perseguição.

Os corpos foram encontrados por ciclistas que pedalavam no local e acionaram a Polícia Militar. Os dois estavam no mato baixo que fica às margens da BR.

Segundo informações de irmãos de uma das vítimas, o patrão deles estranhou a ausência dos dois e entrou em contato com familiares para saber o porquê deles não terem ido ao trabalho.

Como eles haviam saído de casa no horário habitual, a família seguiu a procura os dois e se deparou com a viatura da PM no caminho, já fazendo o isolamento do local onde os eles foram encontrados.

Os irmãos ainda informaram que as vítimas não tinham envolvimento com ilícitos e não se sabe o que poderia ter provocado o crime.

Os corpos foram removidos para a sede do Itep, em Mossoró, onde serão periciados e liberados para que a família realize o sepultamento. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.